найдите углы правельного десятиугольника?

Геометрия
найдите углы правельного десятиугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма углов правильного десятиугольника находится по формуле 180°(n-2)=180°*(10-2)=180°*8=1440°   значит угол равен1440:10=144°
Гость:
внутренний угол = (180 * (10 - 2))/10 = 18*8 = 144 град
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