Из двух сёл, расстояние между которыми 7 км, навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Они встретились через 0, 25 часа и продолжили движение (каждый в своём направлении) Какое расстояние будет между велосипедистами через...

Математика

Из двух сёл, расстояние между которыми 7 км, навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Они встретились через 0, 25 часа и продолжили движение (каждый в своём направлении) Какое расстояние будет между велосипедистами через 6 мин после их встречи?

Автор: Гость