Из двух сёл, расстояние между которыми 7 км, навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Они встретились через 0, 25 часа и продолжили движение (каждый в своём направлении) Какое расстояние будет между велосипедистами через...
Математика
Из двух сёл, расстояние между которыми 7 км, навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Они встретились через 0, 25 часа и продолжили движение (каждый в своём направлении) Какое расстояние будет между велосипедистами через 6 мин после их встречи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/0.25= 28 км в ч 6 мин=1/10=0,1 28*0,1= 2,8 км
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