почему некоторые шляпочные грибы растут только вблизи деревьев?

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Все дело в том, что эти грибы способны вступать в симбиотические отношения с высшими растениями. Образуя так называемую микоризу. Гифы гриба оплетают и внедряются в корень растения, благодаря чему обеспечивается транспорт веществ и от гриба к растению, и так же от растения к грибу. Гриб поставляет дереву воду с растворенными в ней минеральными веществами, в то время как дерево делится с ним синтезированными им органическими веществами.