какой объём занимает 12 г азота при давлении 30 атм и температуре 0 градусов?
Физика
какой объём занимает 12 г азота при давлении 30 атм и температуре 0 градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PV=mRT/M; V = mRT/PM; R = R = 8,31431 Дж/моль.К m = 12 г = 0,012кг; P = 30 атм = 30 * 10^5 Па; T = 0C = 273K; M=28*10^(-3) кг/м V = 0,012 * 8,31 *273/30 * 10^5 * 28*10^(-3) =27,22/84000 = 0,00032 м3 = 0,32 дм3 ;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сумма двух чисел равна 2645. Одно из них составляет 15% другого.Найдите эти числа. Решите с помощью системного уравнения.
Математика
Из двух сёл, расстояние между которыми 7 км, навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Они встретились через 0, 25 часа и продолжили движение...
Математика
школьник прочитал книгу за 3 дня. в первый день он прочитал 0,2 всей книги и ещё 16 страниц, во второй день - 0,3 остатка и ещё 20 страниц, а в тре...