Сумма двух чисел равна 2645. Одно из них составляет 15% другого.Найдите эти числа. Решите с помощью системного уравнения.
Алгебра
Сумма двух чисел равна 2645. Одно из них составляет 15% другого.Найдите эти числа. Решите с помощью системного уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число х, а второе у. Тогда составим систему уравнений х + у = 2645; х = 2645 - у; х = 2645 - у; х = 2645 - у; у = 2300; х = 0,15у; х = 0,15у; 2645 - у = 0,15у; 1,15у =2645; х = 345; Ответ: 345 и 2300.
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