Разложите на множители: a) x^3-9x б)-5a^2-10ab-5b^2

Алгебра
Разложите на множители: a) x^3-9x б)-5a^2-10ab-5b^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X³-9x=x(x²-9)=x(x-3)(x+3) -5a ²-10ab-5b ²=-5(a ²+2ab+b²)=-5(a+b)²
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