Разложите на множители квадратный трёхчлен: 5x^2-5x-10
Алгебра
Разложите на множители квадратный трёхчлен: 5x^2-5x-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x^2-5x-10=5(x^2-x-2)=5( x^2+х-2х-2)=5(х(х+1)-2(х+1))=5(х-2)(х+1)
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