Ширина прямоугольника в 3 раза меньше его длинны. найти площадь прямоугольника. если его периметр 16см. задача на составление уравнения.
Математика
Ширина прямоугольника в 3 раза меньше его длинны. найти площадь прямоугольника. если его периметр 16см. задача на составление уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина =х длина 3х Р=2(a+b) 2(x+3x)=16 2*4x=16 8x=16 x=16/8=2 cм (ширина) 3x=2*3=6 см (длина)
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