Ширина прямоугольника в 3 раза меньше его длинны. найти площадь прямоугольника. если его периметр 16см. задача на составление уравнения.

Математика

Ширина прямоугольника в 3 раза меньше его длинны. найти площадь прямоугольника. если его периметр 16см. задача на составление уравнения.

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