Разность двух чисел равна 144.Если разделить первое число на второе, получим в част??ом 7 и в остатке 18.Найди сумму этих двух чисел

Математика

Разность двух чисел равна 144.Если разделить первое число на второе, получим в част??ом 7 и в остатке 18.Найди сумму этих двух чисел

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