Разность двух чисел равна 144.Если разделить первое число на второе, получим в част??ом 7 и в остатке 18.Найди сумму этих двух чисел
Математика
Разность двух чисел равна 144.Если разделить первое число на второе, получим в част??ом 7 и в остатке 18.Найди сумму этих двух чисел
Ответ(ы):
Гость:
144-18=126 126/7=18 18+7=25
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