Разобрать как чать речи слова:Лазури,небесной и сухом

Гость: Гость:

Небесной - прил. Начальная форма- небесный. Морфологические признаки: пост. - качественное прилагательное, в полной форме. 1. Лазури (чего?) - имя существительное. 2. Начальная форма - лазурь. 3. Постоянные признаки: ж.р., 3 скл. 4. Непостоянные признаки: Р.п., ед.ч. 5. Лазури (какой?) небесной. Дополнение. В - предлог Сухом - прилагательное И - союз Чистом - прилагательное Воздухе - существительное Пахнет - глагол Полынью - существительное