Вдоль стен крепости имеющей форму квадрата надо поставить 12часовых ,по 4 человека у каждой стены . как это сделать
Математика
Вдоль стен крепости имеющей форму квадрата надо поставить 12часовых ,по 4 человека у каждой стены . как это сделать
Ответ(ы):
Гость:
Поставить 4 человек по углам и еще по два между угловых.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Help me нужно до завтра написать сочинение по картине ,, сирень в корзинке" срочно даю 81 балл, помогите буду очень благодарна
Математика