Вдоль стен крепости имеющей форму квадрата надо поставить 12часовых ,по 4 человека у каждой стены . как это сделать

Математика
Вдоль стен крепости имеющей форму квадрата надо поставить 12часовых ,по 4 человека у каждой стены . как это сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поставить 4 человек по углам и еще по два  между угловых.
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