помогите разапратца с Падижами И склонениеми игзамины на насу

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помогите разапратца с Падижами И склонениеми игзамины на насу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пиши хотя бы правильно. падежи: именительный: кто что родительный: кого чего дательный: кому чему винительный: кого что творительный: кем чем предложный: о ком, о чем Существует три склонения имен существительных. К первому склонению относятся имена существительные женского рода с окончанием -а (-я) в именительном падеже единственного числа (страна, земля), а также существительные мужского рода, обозначающие людей, с теми же окончаниями (юноша, дядя). Ко второму склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым окончанием (берег, день), а также с окончаниями -о, -е (домишко, домище) и среднего рода с окончаниями -о, -е в именительном падеже единственного числа (слово, здание). К третьему склонению относятся имена существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа.
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