Прямая AK проходит через вершину A треугольника ABC. AK⊥AB и AK⊥AC. Как размещена прямая AK относительно плоскости ABC? Ответ обоснуйте.
Геометрия
Прямая AK проходит через вершину A треугольника ABC. AK⊥AB и AK⊥AC. Как размещена прямая AK относительно плоскости ABC? Ответ обоснуйте.
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