Помогите наити слова по немецкому и записать их с артиклем DBALLNCN,HLUHRIBI,JFAHRRAD,BIRANZENL,NBAUTOTSD,LTABILDKL

Другие предметы
Помогите наити слова по немецкому и записать их с артиклем DBALLNCN,HLUHRIBI,JFAHRRAD,BIRANZENL,NBAUTOTSD,LTABILDKL
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1000*6-80+47747+384774883839299883383
Ответить
Қазақ тiлi
5 сынып казанский язык жауабы керек 1 , 2, 3, справка.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста ,оооочень прошу
Ответить
Алгебра
Найти: 6% от 100 8% от 500 15% от 2500
Ответить
Русский язык
Однокоренными являются слова 1.речник, наречие 2.разведка, поведать 3.вечер, веч??ость 4.позолота, золотой характер 5.лечу (на самолёте),...
Ответить