Запишите самое большое четырехзначное число которое делится на 15

Математика
Запишите самое большое четырехзначное число которое делится на 15
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9990 :15=666 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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