Разобрать слова по составу; лесник ,морозный, ветер, забег, березка, проход, расска??, булочка ,подъезд, лесок, дождь , иней.

Гость: Гость:

Лесник: лес - корень, н - суффикс, ик - суффикс, нулевое окончание. Морозный: мороз - корень, н - суффикс, ый - окончание. Ветер: ветер - корень, нулевое окончание. Забег: за - приставка, бег - корень, нулевое окончание. Березка: берез - корень, к - суффикс, а - окончание. Проход: про - приставка, ход - корень, нулевое окончание. Подъезд: под - приставка, езд - корень, нулевое окончание. Лесок: лес - корень, ок - суффикс, нулевое окончание. Дождь: дождь - корень, нулевое окончание. Иней: иней - корень, нулевое окончание.