Разобрать слово, корень, суффикс, окончание. и т.д слово: обозначавшуюся, сообщать.

Гость: Гость:

Обозначавшуюся обо - приставка, знач - корень, а - суффикс, вш - суффикс, ую - окончание, ся- постфикс, обозначавш...ся - основа сообщать сообщ - корень, а - суффикс, ть - окончание (или суффикс н.ф. глагола),сообща - основа