Разобрать слово, корень, суффикс, окончание. и т.д слово: обозначавшуюся, сообщать.

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Разобрать слово, корень, суффикс, окончание. и т.д слово: обозначавшуюся, сообщать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначавшуюся обо - приставка, знач - корень, а - суффикс, вш - суффикс, ую - окончание, ся- постфикс, обозначавш...ся - основа сообщать сообщ - корень, а - суффикс, ть - окончание (или суффикс н.ф. глагола),сообща - основа
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