Разреж фигуру по линиям сетки на две одинаковые части
Математика
Разреж фигуру по линиям сетки на две одинаковые части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так надо поделить эту фигуру
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