Реакция многоатомных спиртов с уксусной кислотой

Химия
Реакция многоатомных спиртов с уксусной кислотой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего, будут образовываться сложные эфиры.  Например, представитель многоатомных спиртов - этиленгликоль может прореагировать с уксусной кислотой и образовать гликольацетат... Вступать в реакцию этерификации, могут и многоатомные спирты , в качестве примера - глицерин, с жирными кислотами образует сложные эфиры - жиры...
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