Реакция многоатомных спиртов с уксусной кислотой

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Скорее всего, будут образовываться сложные эфиры. Например, представитель многоатомных спиртов - этиленгликоль может прореагировать с уксусной кислотой и образовать гликольацетат... Вступать в реакцию этерификации, могут и многоатомные спирты , в качестве примера - глицерин, с жирными кислотами образует сложные эфиры - жиры...