Ребяяяят помогите ,срочно нужно Сегодня до 19:00 вечера желательно Может кто зна??т продолжения этого диктанта ,который состоит из 8 тактов Или может ,кто знает Как найти продолжения в интернете?

Музыка

Ребяяяят помогите ,срочно нужно Сегодня до 19:00 вечера желательно Может кто зна??т продолжения этого диктанта ,который состоит из 8 тактов Или может ,кто знает Как найти продолжения в интернете?

Автор: Гость