Ребяяяят помогите ,срочно нужно Сегодня до 19:00 вечера желательно Может кто зна??т продолжения этого диктанта ,который состоит из 8 тактов Или может ,кто знает Как найти продолжения в интернете?

Музыка
Ребяяяят помогите ,срочно нужно Сегодня до 19:00 вечера желательно Может кто зна??т продолжения этого диктанта ,который состоит из 8 тактов Или может ,кто знает Как найти продолжения в интернете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть подробная информация?Напиши мне в ЛС .У меня родители учителя музыки.
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