Ребят помогите как лучше признаться в одноклассница если ты не ходишь один тебе р??дители не разрешают боишься тоесть волнуешся им говорить (помогите плизз а я тебе)
Математика
Ребят помогите как лучше признаться в одноклассница если ты не ходишь один тебе р??дители не разрешают боишься тоесть волнуешся им говорить (помогите плизз а я тебе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаться,в смысле в любви? Это как-то рано. В любви признаются в лет 15-16.Ну, а если уж ты любишь без ума скажи в школе где-нибудь, чтоб никто не видел. Все равно рано. Надо подождать.
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