Ребят помогите пожалуйста! почему "Уроки французского" А.Грин, можно назвать уроками доброты? сочинение на полторы страницы! очень срочно надо!!!!!!!

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Распутин: «Уроки французского» Каждый из нас проводит за школьной партой 11 лет. Много знаний мы получаем за это время, некоторые мы забываем, некотрые совсем немного помним, но есть ещё уроки, которые запоминаются на всю жизнь. Так и произошло с героем повести В. Распутина «Уроки французского». Этот мальчик из бедной семьи был целеустремлен, имел большую тягу к знаниям и поэтому его отправили учиться в райцентр. Оказавшись среди чужих людей, обездоленный мальчик сильно ощутил одиночество. Он тосковал по материнской ласке, по родному дому. Но больше всего он страдал от голода.Именно постоянное недоедание толкнуло нашего героя на поиски денег, которые он нашел, играя на деньги в чику. Эта игра на деньги стала для него путем к выживанию. Ему были незнакомы азарт и страсть к деньгам. Он не пытался нажиться, а выигрывал только на кружку молока, так необходимого его больному и истощённому организму.Он владел собой, имел твёрдую и несгибаемую волю. Это стойкий, смелый, самостоятельный, упорный в достижении своей цели человек. Большую роль в жизни нашего героя сыграла учительница французского языка. Она не могла оставаться равнодушной и попыталась помочь, пригласив к себе на дополнительные занятия и стараясь подкормить голодного ребёнка.Может быть, учительница боялась, что мальчик свяжется со шпаной, станет воровать. А она видела в нем способности и хотела, чтобы из героя получился человек. Однако голодный, но гордый мальчик отказался кушать у учительницы. Тогда она решила сама играть с ним на деньги, позволяя ему выигрывать.