Ребят,помогите решить Распадающиеся уравнения С ответом!!! Буду благодарен,спасибо
Алгебра
Ребят,помогите решить Распадающиеся уравнения С ответом!!! Буду благодарен,спасибо
Ответ(ы):
Гость:
А) (2x+3)(2x+5)=0 4x^2+16x+15=0 D=16 x=-16+-4/8=-2.5; -1.5 б) (3x-7)(4-3x)=0 -9x^2+33x-28=0 D=81 x=-33+-9/-18=4/3; 7/3 в) (5-x)(3x+2)=0 -3x^2+13x+10=0 D=289 x=-13+-17/-6=-2/3; 5 г) (7-x)(6-9x)=0 3x^-23x+14=0 D=361 x=23+-19/6=2/3; 7 д) (2x-3)(x^2+3x+2)=0 (x+1)*(x+2)*(2x-3)=0 (x+1)*(x+2)*(x-1.5)=0 x=-1;-2;1.5 е) (x^2-5x+6)(3x-2)=0 (x-3)(x-2)(3x-2)=0 (x-3)(x-2)(x-2/3)=0 x=2/3;2;3 ж) (x^2+1)(x²+5x+6)=0 (x+2)(x+3)(x²+1)=0 x=-2;-3 x не может быть -1, потому что в квадрате он будет плюс и уравнение никогда не будет обращаться в ноль
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