Ребят помогите с 4 и 5 пожалуйста мне до завтра надо

Алгебра
Ребят помогите с 4 и 5 пожалуйста мне до завтра надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)   4/(x-1)-1=4/(x+1) (4*x+4-x²+1-4*x+4)/(x²-1) = 0 (-x²-9)/(x²-1) = 0 x²-1≠0 x≠1 поэтому  -x²-9=0 x1 = 3,  x2 = -3 x1 = 3  3≠1 верно x2 = -3 -3≠1 верно значит оба корня являются решение уравнения 5) подставим во второе уравнение вместо у x²+(4-x)²=10 x²+16-8*x+x²-10=0 2*x²-8*x+6=0 x²-4*x+3=0 x1 = 1 x2 = 3 y1 = 4-1=3 y2 = 4-3 =1 прямая и окружность имеет две точки пересечения (1;3) и (3;1)
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