Если спор не очень СПОР, доведёт до ссоры СПОР!Какое лексическое значение у выделенных слов?
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Если спор не очень СПОР, доведёт до ссоры СПОР!Какое лексическое значение у выделенных слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спор- словесное состязание между 2-мя лицами, не очень СПОР - не правильный , грубый
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