Ребят помогите с задачей не могу понять.Автомобиль проехал расстояние между горо??ами за 6 часов.За кокаое время проедет это расстояние автобус,скорость которого в 1,5 раза меньше

Алгебра

Ребят помогите с задачей не могу понять.Автомобиль проехал расстояние между горо??ами за 6 часов.За кокаое время проедет это расстояние автобус,скорость которого в 1,5 раза меньше

Автор: Гость