Ребят помогите с задачей не могу понять.Автомобиль проехал расстояние между горо??ами за 6 часов.За кокаое время проедет это расстояние автобус,скорость которого в 1,5 раза меньше
Алгебра
Ребят помогите с задачей не могу понять.Автомобиль проехал расстояние между горо??ами за 6 часов.За кокаое время проедет это расстояние автобус,скорость которого в 1,5 раза меньше
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