Ребят пожалуйста,срочно! В общем дело такое,мне нужно написать сочинение на тему- ??похи возрождения(я в 7 классе) Мои одноклассники сегодня ездили в эрмитаж,была экскурсия по этой теме.Но я не поехала,я приболела. Мне завтра и...

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Эпоха Возрождения стала переломным моментов в нашем мире. Она началась с Великого Переселения варварских племен на юг, тем самым они смогли разорить Римскую империю(далее РИ). РИ была гораздо продвинутой и развитой страной, но пала от захватчиков,которых можно сравнить чуть-ли не с пещерными людьми, имевших дубинки, мечи в вооружении. Так, разорив РИ они поняли, что им нужно всё восстанавливать, т.к. при разорении видели многое новое и совершенное. Они начали возрождать мир. Отсюда и название. Эта эпоха длилась с Сердневековья которое этим Переселением и закончилась. Эту эпоху поддерживали вновь сформировавшиеся Европейские государства.Мир вышел на высший уровень, чем при РИ, они дошли до Нового Времени, где традиционное общество эпохи Возрождения изменилось в корне. Сама же эпоха представляет собой расцвет и главный этап развития стран Старого света(Европы).