Ребята,ответьте срочно!Завтра контрольная!Если не решу получу 3!Это уравнение!Вот! 7x-(x+3)=3(2x-1) Если что,3(2х-1) после 3 знак умножить!

Алгебра

Ребята,ответьте срочно!Завтра контрольная!Если не решу получу 3!Это уравнение!Вот! 7x-(x+3)=3(2x-1) Если что,3(2х-1) после 3 знак умножить!

Автор: Гость