Ребята,ответьте срочно!Завтра контрольная!Если не решу получу 3!Это уравнение!Вот! 7x-(x+3)=3(2x-1) Если что,3(2х-1) после 3 знак умножить!

Алгебра
Ребята,ответьте срочно!Завтра контрольная!Если не решу получу 3!Это уравнение!Вот! 7x-(x+3)=3(2x-1) Если что,3(2х-1) после 3 знак умножить!
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Автор: Гость
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Гость:
Вроде так. Если что,не обижайся:)
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