Книга в 6 раз дороже блокнота,а блокнот на 50 рублей дешевле книги.Сколько стоит книга?

Математика

Книга в 6 раз дороже блокнота,а блокнот на 50 рублей дешевле книги.Сколько стоит книга?

Автор: Гость