Книга в 6 раз дороже блокнота,а блокнот на 50 рублей дешевле книги.Сколько стоит книга?
Математика
Книга в 6 раз дороже блокнота,а блокнот на 50 рублей дешевле книги.Сколько стоит книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть блокнот стоит х рублей, тогда книга стоит 6х рублей. Сотовим уравнение 6х-х=50 5х=50 х=505 х=10 рублей стоит блокнот 10*6=60 рублей стоит книга
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