Які спільні ознаки ракоподібних та павукоподібних???

Биология
Які спільні ознаки ракоподібних та павукоподібних???
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Гость:
Они все имеють несколько ног
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