срочно написать сочинение га тему "отец и его сын"
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срочно написать сочинение га тему "отец и его сын"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я горжусь своим папой. Он умный и талантливый, сильный. Я похож на папу тем, что мы с ним одинаково сидим и одинаково ходим. Он любит всем помогать и всегда готов ко всему. Папа меня любит и мою любовь к нему он тоже чувствует. Вместе с папой мы читаем, делаем уроки, играем в крестики-нолики. Ещё папе нравится всему меня учить. Я хочу, чтобы папа и дальше мне всегда во всём помогал, играл со мной и всё мне покупал.
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