Смешали два раствора: хлорида кальция и карбоната натрия, концентрация каждого раствора была равна 0,001 моль/л. Объемы смешиваемых растворов были равны между собой. Образуется ли осадок?

Химия

Смешали два раствора: хлорида кальция и карбоната натрия, концентрация каждого раствора была равна 0,001 моль/л. Объемы смешиваемых растворов были равны между собой. Образуется ли осадок?

Автор: Гость