Смешали два раствора: хлорида кальция и карбоната натрия, концентрация каждого раствора была равна 0,001 моль/л. Объемы смешиваемых растворов были равны между собой. Образуется ли осадок?

Химия
Смешали два раствора: хлорида кальция и карбоната натрия, концентрация каждого раствора была равна 0,001 моль/л. Объемы смешиваемых растворов были равны между собой. Образуется ли осадок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, образуется. СаСО3- нерастворим в воде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать стих Апрель Эммы Мошковской
Ответить
Математика
Можно пожалуйста в столбик? Работа над ошибками у меня
Ответить
Химия
Валентность СО срочно
Ответить
Математика
Одна сторона треугольника равна 4/5 м. Она на 7/10 м больше второй стороны и на1/20 мень??е третьей стороны . Найдите периметр треугольника.: А. 2 ...
Ответить
Математика
Один бассейн можно наполнить за 2 часа, а другой за 2часа 20мин. Найдите сколько литров воды вмещают оба бассейна вместе, если в первый бассейн вод...
Ответить