Смешали два раствора: хлорида кальция и карбоната натрия, концентрация каждого раствора была равна 0,001 моль/л. Объемы смешиваемых растворов были равны между собой. Образуется ли осадок?
Химия
Смешали два раствора: хлорида кальция и карбоната натрия, концентрация каждого раствора была равна 0,001 моль/л. Объемы смешиваемых растворов были равны между собой. Образуется ли осадок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, образуется. СаСО3- нерастворим в воде.
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