Один бассейн можно наполнить за 2 часа, а другой за 2часа 20мин. Найдите сколько литров воды вмещают оба бассейна вместе, если в первый бассейн вода шла по трубе 24л в минуту, а аторой 18л в минуту
Математика
Один бассейн можно наполнить за 2 часа, а другой за 2часа 20мин. Найдите сколько литров воды вмещают оба бассейна вместе, если в первый бассейн вода шла по трубе 24л в минуту, а аторой 18л в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*120=2 880л в первом бассейне 18*140=2 520л во втором 2 880+2520=5 400 л оба бассейна
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