Один бассейн можно наполнить за 2 часа, а другой за 2часа 20мин. Найдите сколько литров воды вмещают оба бассейна вместе, если в первый бассейн вода шла по трубе 24л в минуту, а аторой 18л в минуту

Математика

Один бассейн можно наполнить за 2 часа, а другой за 2часа 20мин. Найдите сколько литров воды вмещают оба бассейна вместе, если в первый бассейн вода шла по трубе 24л в минуту, а аторой 18л в минуту

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