Длина отрезка АВ равна 43 и 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отр??зка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN

Математика

Длина отрезка АВ равна 43 и 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отр??зка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN

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