Длина отрезка АВ равна 43 и 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отр??зка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN

Математика
Длина отрезка АВ равна 43 и 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отр??зка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сд=ав+56м76см=43м24см+56м76см=100м мн=сд+5м23см=100м+5м23см=105м23см ав+сд+мн=43м24см+100м+105м23см=248м47см
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