Была та смутная пора ,когда россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. синтаксический разбор помогите срочнооо!!!!!!!!
Русский язык
Была та смутная пора ,когда россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. синтаксический разбор помогите срочнооо!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какого слова синтаксический разбор надо?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В рулоне было несколько метров ткани.Из всего рулона было продано 16м ткани,а из ос??авщейся ткани сшили 8 платьев. На каждое платье ушло по 3м тка...
Русский язык
Русский язык