Была та смутная пора ,когда россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. синтаксический разбор помогите срочнооо!!!!!!!!

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Была та смутная пора ,когда россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. синтаксический разбор помогите срочнооо!!!!!!!!

Автор: Гость