Была та смутная пора ,когда россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. синтаксический разбор помогите срочнооо!!!!!!!!

Русский язык
Была та смутная пора ,когда россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. синтаксический разбор помогите срочнооо!!!!!!!!
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Гость:
Какого слова синтаксический разбор надо?
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