Сочинение по картинке!!! Срочно! На завтра!!!

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Сочинение по картинке!!! Срочно! На завтра!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с папой и Мамой ездили в горы я там видел кравсивые горы я лазел на них Папа мне помогал залайзить на горы я очень люблю маму папу за токое приключение мы видели гору в виде гриба очень было смешно одна гора была похоже на лицо папы потом мы поехали в отель на следуйщий день мы пошли опять на горы но на другие там папа Пытался пожировать маме а мама нас снимала на камеру Я люблю горы !все
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