Сочинение по картинке!!! Срочно! На завтра!!!

Гость: Гость:

Мы с папой и Мамой ездили в горы я там видел кравсивые горы я лазел на них Папа мне помогал залайзить на горы я очень люблю маму папу за токое приключение мы видели гору в виде гриба очень было смешно одна гора была похоже на лицо папы потом мы поехали в отель на следуйщий день мы пошли опять на горы но на другие там папа Пытался пожировать маме а мама нас снимала на камеру Я люблю горы !все