Как пишется слово на английском языке красный велосипед новый баскетбольный мяч ??иний шлем цифровой фотоаппарат американские дети говорить по-французски Две новые сумки три женщины в Японии новые часы 100 почтовых марок италья...

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Как пишется слово на английском языке красный велосипед новый баскетбольный мяч ??иний шлем цифровой фотоаппарат американские дети говорить по-французски Две новые сумки три женщины в Японии новые часы 100 почтовых марок итальянский шарф

Автор: Гость