Как пишется слово на английском языке красный велосипед новый баскетбольный мяч ??иний шлем цифровой фотоаппарат американские дети говорить по-французски Две новые сумки три женщины в Японии новые часы 100 почтовых марок италья...
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Как пишется слово на английском языке красный велосипед новый баскетбольный мяч ??иний шлем цифровой фотоаппарат американские дети говорить по-французски Две новые сумки три женщины в Японии новые часы 100 почтовых марок итальянский шарф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Red bike - красный велосипед New basketball - новый баскетбольный мяч Blue helmet - синий шлем Digital camera - цифровой фотоаппарат American children - американские дети Speak french - говорить по-французски T wo new bags - две новые сумки Women in Japan - женщины в Японии New watch/clock (в значении карманных часов/в значении настенных часов) - новые часы Hundred stamps - 100 почтовых марок Italian scarf - итальянский шарф
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