Отметь словосочетание в котором причастие является зависимым словом залетевшим ??негом бьющимся из-под земли ведущая океана медленно приближающие
Русский язык
Отметь словосочетание в котором причастие является зависимым словом залетевшим ??негом бьющимся из-под земли ведущая океана медленно приближающие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Залетевшим снегом. Снегом(каким?) залетевшим.
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