В книге 40 страниц, на каждой странице 64 строки, в каждой строке 32 символа. Вычислит?? информационный объем книги, если каждый символ кодируется 8 битами

Информатика
В книге 40 страниц, на каждой странице 64 строки, в каждой строке 32 символа. Вычислит?? информационный объем книги, если каждый символ кодируется 8 битами
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Гость:
8*32*64*40=655 360 бит = 8190 байт = 80 Кбайт
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