В книге 40 страниц, на каждой странице 64 строки, в каждой строке 32 символа. Вычислит?? информационный объем книги, если каждый символ кодируется 8 битами

Информатика

В книге 40 страниц, на каждой странице 64 строки, в каждой строке 32 символа. Вычислит?? информационный объем книги, если каждый символ кодируется 8 битами

Автор: Гость