Помогите срочно нужно sin2a если cosa=-8/17 90‹a‹180
Алгебра
Помогите срочно нужно sin2a если cosa=-8/17 90‹a‹180
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 a лежит во 2 четверти=> sina>0 sina=Корень из 1-(cosa)^2=15/17 sin2a=2sinacosa=2*15/17*(-8/17)=-240/289
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