Наибольший угол прямоугольной трапеции равен 120 градусам, а наибольшая боковая сторона равна c. Найдите разность оснований.
Геометрия
Наибольший угол прямоугольной трапеции равен 120 градусам, а наибольшая боковая сторона равна c. Найдите разность оснований.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведи высоту из большего угла к основанию. Угол между высотой и стороной с =30градусов=> второй катет равен с/2. Меньшее основание = с/2( если достроить до параллелограмма, то можно увидеть). Большое основание равно с
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