Найдите ответ, пожалуйста 44 - 2х \ 3 + 3 = 23
Математика
Найдите ответ, пожалуйста 44 - 2х \ 3 + 3 = 23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44-2х/3+3=23 -2х/3=-24 2х/3=24 2х=72 Х=36
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