Что такое H2o что это обозначает

Химия
Что такое H2o что это обозначает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2O - это формула воды, может писаться так HOH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Каждый раз, когда ты узнаешь что-то новое, ты становишься чем-то новым. Напишите, пожалуйста, несколько пунктов по этой теме (ваши размышления, ско...
Ответить
Геометрия
1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На р...
Ответить
Алгебра
Гвоздь, три винта и два шурупа вместе весят 24 грамма; два гвоздя, четыре шурупа и пять винтов вместе весят 44 грамма. Сколько весит винт?
Ответить
Математика
Как вычислить 372:2. 760:5. 882:3. 932:4 в столбик
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить,срочно нужно) 6x+7/7+3+5x/8=3
Ответить