1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На рисунку точки М2, Н2, Ри- середини відрізка AD , DC2, AB відповідно. PK паралельне...

Геометрия
1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На рисунку точки М2, Н2, Ри- середини відрізка AD , DC2, AB відповідно. PK паралельне MH. Знайдіть периметр чотирикутника MHPK2, якщо АС =8см, ВD=10cм.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть плоскость ABCD назовем α. Тогда прямая DK лежит в плоскости α, а прямая  МВ пересекает эту плоскость и точка пересечения не лежит на первой прямой. По признаку  эти прямые являются скрещивающимися.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Гвоздь, три винта и два шурупа вместе весят 24 грамма; два гвоздя, четыре шурупа и пять винтов вместе весят 44 грамма. Сколько весит винт?
Ответить
Математика
Как вычислить 372:2. 760:5. 882:3. 932:4 в столбик
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить,срочно нужно) 6x+7/7+3+5x/8=3
Ответить
Литература
Сообщение об эпическом герое народов
Ответить
География
Почему в Москве два завода малой металлургии?
Ответить