1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На рисунку точки М2, Н2, Ри- середини відрізка AD , DC2, AB відповідно. PK паралельне...
Геометрия
1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На рисунку точки М2, Н2, Ри- середини відрізка AD , DC2, AB відповідно. PK паралельне MH. Знайдіть периметр чотирикутника MHPK2, якщо АС =8см, ВD=10cм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть плоскость ABCD назовем α. Тогда прямая DK лежит в плоскости α, а прямая МВ пересекает эту плоскость и точка пересечения не лежит на первой прямой. По признаку эти прямые являются скрещивающимися.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Гвоздь, три винта и два шурупа вместе весят 24 грамма; два гвоздя, четыре шурупа и пять винтов вместе весят 44 грамма. Сколько весит винт?
Литература