1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На рисунку точки М2, Н2, Ри- середини відрізка AD , DC2, AB відповідно. PK паралельне...

Геометрия

1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На рисунку точки М2, Н2, Ри- середини відрізка AD , DC2, AB відповідно. PK паралельне MH. Знайдіть периметр чотирикутника MHPK2, якщо АС =8см, ВD=10cм.

Автор: Гость