Почему в Москве два завода малой металлургии?
География
Почему в Москве два завода малой металлургии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Москве действительно работает 2 крупных металлургических завода. Это "Серп и Молот" и металлургический завод "Москва Юг". Расположены эти заводы по принципу, чтобы быть возле потребителя. Ведь в городе расположено огромное количество предприятий легкого и тяжелого машиностроения, им всем нужен металл. А поскольку Москва остается крупнейшим транспортным узлом, как железнодорожным, автомобильным, так и портом пяти морей, то подвозка сырья обходится достаточно недорого. Именно такой формат экономического симбиоза выгоден в Столичном регионе.
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