Заполните таблицу примерами из текста вставляя пропущенные буквы Буквы и,ы после ц

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Заполните таблицу примерами из текста вставляя пропущенные буквы Буквы и,ы после ц
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