В каком строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке чиполлино ??иполлино тепло. Получи Чиполлино тепло. Получи получи Получи Получи палата чиполлино чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино

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В каком строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке чиполлино ??иполлино тепло. Получи Чиполлино тепло. Получи получи Получи Получи палата чиполлино чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Получи Чиполлино тепло. Думаю, что это.
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