Определите спреженине у слов написала, пишится, сказал.
Русский язык
Определите спреженине у слов написала, пишится, сказал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У слова написала 1 спряжение у слова пишится 1 спряжение у слова сказал 1 спряжение
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