Каждый раз, когда ты узнаешь что-то новое, ты становишься чем-то новым. Напишите, пожалуйста, несколько пунктов по этой теме (ваши размышления, сколько сможете)
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Каждый раз, когда ты узнаешь что-то новое, ты становишься чем-то новым. Напишите, пожалуйста, несколько пунктов по этой теме (ваши размышления, сколько сможете)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открывая для себя мир, мы меняемся, иногда в лучшую сторону, иногда не очень. Мой друг поехал в Африку и не по телевизору, а на самом деле увидел проблемы местных жителей. Он сказал, я никогда теперь не смогу выинуть черствый хлеб, я не могу видеть как капает В НИКУДА из крана чистая вода, когда в Африке от голода и недостатка чистой воды умирают 2 -летние дети. Я никогда не смогу сказать, что я бедный и мне чего-то не дали. Он изменился, потому что в его личный мир вошли маленькие личные миры других людей. Так узнавая новое мы сами становимся новыми: иногда лучше, иногда не очень.
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