Дуниедегы ең дәмді ас қандай тағам деп ойлайсың? пікірің ді дәлелде

Қазақ тiлi
Дуниедегы ең дәмді ас қандай тағам деп ойлайсың? пікірің ді дәлелде
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуниедеги ен дамди ас ол бесбармак.Ол ет пен жайма .Ет жеп болгансон сорпасын ишеди ас кортып тамак синимди болу ушин.Казакта мына соз бар "Ет етке ,сорпа бетке".Етти колмен жеу керек екен ,сол себепти "бесбармак деген".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина отрезка АВ равна 43м 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отрезка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN
Ответить
Қазақ тiлi
Киім звукобуквеный разбор
Ответить
Химия
Что такое H2o что это обозначает
Ответить
Другие предметы
Каждый раз, когда ты узнаешь что-то новое, ты становишься чем-то новым. Напишите, пожалуйста, несколько пунктов по этой теме (ваши размышления, ско...
Ответить
Геометрия
1. Точка М не лежить у площині чотирикутника ABCD. Точка К - середина відрізка МА. Яке ??озміщення прямих DK і MB? Обґрунтуйте відповідь. 2. На р...
Ответить