Дуниедегы ең дәмді ас қандай тағам деп ойлайсың? пікірің ді дәлелде
Қазақ тiлi
Дуниедегы ең дәмді ас қандай тағам деп ойлайсың? пікірің ді дәлелде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуниедеги ен дамди ас ол бесбармак.Ол ет пен жайма .Ет жеп болгансон сорпасын ишеди ас кортып тамак синимди болу ушин.Казакта мына соз бар "Ет етке ,сорпа бетке".Етти колмен жеу керек екен ,сол себепти "бесбармак деген".
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